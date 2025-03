Raj zamienił się w piekło. Hubert Hurkacz przegrywa w Indian Wells

26-letni Australijczyk w poprzednim sezonie zrealizował swoje wielkie marzenie z dzieciństwa – awansował do dziesiątki najlepszych tenisistów świata. Pierwszy raz stało się to rok temu, po finale turnieju w Rotterdamie, w którym uległ Jannikowi Sinnerowi.

Reklama

Zwycięstwa w Acapulco i na trawie w s'Hertogenbosch, bardzo równy poziom jaki prezentował we wszystkich poza Australia Open Wielkich Szlemach, w których dochodził do ćwierćfinałów, ugruntowywały jego pozycję w ścisłej czołówce. Doszło do tego wtedy, kiedy wypadał z niej Hurkacz. Oglądając mecz w Kalifornii można się było przekonać dlaczego doszło do tej zmiany ról.

Alex De Minaur chce być w piątce najlepszych tenisistów na świecie

W tym roku De Minaur postawił sobie za cel awans do pierwszej piątki ATP. Zadanie realne. W Australian Open wykonał plan minimum – odpadł w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą Jannikiem Sinnerem. W lutym grał w finale w Rotterdamie, gdzie uległ Carlosowi Alcarazowi. Do piątego Caspera Ruuda dzieli go dziś 710 punktów. To nie jest już tak wielka strata.

Aby przekroczyć barierę ćwierćfinału Wielkiego Szlema, wygrać pierwszy w karierze ATP Masters 1000 Australijczyk wiele zmienił w swoim treningu. Pracuje nad siłą, wzmacnia swoją sylwetkę, skupia się nad serwisem, bo nad returnem nie musi. W ubiegłym roku miał najwyższy procent zdobytych punktów po odbiorze. Wyprzedził w tej klasyfikacji nawet Novaka Djokovicia.