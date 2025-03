WTA w Indian Wells. Iga Świątek w najlepszym wydaniu. Jest jedno ale

Karolina Muchova – udany powrót po wielu kontuzjach

Pewnie tych meczów byłoby więcej. Kariera Muchova naznaczona jest jednak nieustannymi problemami zdrowotnymi. Był moment, kiedy lekarze powiedzieli, że nie będzie mogła uprawiać tenisa. Wbrew diagnozom zawzięła się. Wracała.

Ostatnią długą przerwę miała między wrześniem 2023 roku a czerwcem ubiegłego roku. Pokazywała wtedy zdjęcia z sali operacyjnej, z nadgarstkami w opatrunku, ale uśmiechem na twarzy. Pojawiał się on również na korcie, bo po leczeniu i rehabilitacji, wyniki napawały optymizmem. Muchoava dotarła do półfinału US Open oraz finału w Pekinie. W tym sezonie najlepszy rezultat to półfinał w Dubaju.

Uważana jest za najładniej grającą zawodniczkę w WTA. Uderza piłkę z gracją, stosuje wiele taktycznych wariantów, imponuje spokojem nawet w trudnych momentach. Mecz z jej udziałem zawsze dobrze się ogląda. W Indian Wells pokonała Elisbettę Cocciaretto (6:4, 6:3) i Katerinę Siniakovą (7:5, 6:1). To wymagająca rywalka, ale dziś wydaje się, że zdecydowanie więcej atutów posiada Polka.

Elina Switolina mówi o wstrzymaniu pomocy przez Donalda Trumpa

Zakładając optymistyczny scenariusz obrończyni tytułu w kolejnej rundzie spotka się z Qinwen Zheng albo Martą Kostiuk. W części drabinki Świątek są Jelena Rybakina, która zagra z Mirrą, oraz Jessica Pegula. Przeciwniczką Amerykanki będzie Elina Switolina.

Ukrainka w Kalifornii w wielkim stylu wyeliminowała coraz mniej lubianą i pretensjonalną Danielle Collins. Wcześniej na łamach „Bilda” oznajmiła, że decyzja prezydenta Donaldaa Trumpa o wstrzymaniu pomocy dla jej kraju wywołała wśród rodaków jeszcze większe zjednoczenie.