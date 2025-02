Co się dzieje z Igą Świątek? Tenis ma swoje tajemnice

Tych niespotykanych do tej pory zachowań było sporo. Przegrywając z Ostapenko w drugim secie walnęła rakietą o nawierzchnię, wiele razy w spotkaniach z Łotyszką, czy wcześniej z Noskovą (z Czeszką przegrała w Katarze seta) komentowała nieudane zagrania i kierowała pełen pretensji wzrok w stronę swojego sztabu.

Po meczu z Andriejewą nie podała ręki trenerowi Wimowi Fissetowi. Od razu tę reakcję skomentował sztab polskiej tenisistek, podkreślając, że relacje szkoleniowca i zawodniczki „były i pozostają bardzo dobre”.

Tomaszowi Wiktorowskiemu wystarczyło kilka tygodni do zwycięstw

Belg pracuje z Polką od listopada ubiegłego roku. Zastąpił Tomasza Wiktorowskiego, trenera, który kiedy przejął Świątek szybko tchnął w niej ducha zwycięstwa. Kilka tygodniu wspólnych treningów wystarczyło, by pod jego ręką raszynianka miała serię 37 zwycięstw od lutego do lipca 2022 roku, wygrywając w tym czasie sześć turniejów. Przez trzy sezony było ich aż 19.

Takiego początku roku w tenisie jeszcze nie było, bo dwie gwiazdy, Jannik Sinner i Iga Świątek, grają w Australian Open na zwolnieniu warunkowym z odbywania kary za doping.

Polski trener wprowadził wyraziste zmiany, np. rekomendował unikanie skrótów, ograniczył wyjścia do siatki. Był często za to krytykowany, ale wyniki go broniły. W drugim sezonie filmu Canal+ „Cztery pory Igi” Wiktorowski często powtarzał, unikając odpowiedzi na pytania, że „tenis ma swoje tajemnice”. Do dziś nie wiemy dlaczego doszło do rozstania tak dobrze funkcjonującego duetu.

Fissette nie dokonał rewolucji. Nie widać zmian, ale nie widać też postępu w grze Świątek. Po meczu z Ostapenko zawodniczka twierdziła jednak, że „jest zadowolona z dotychczasowej pracy z trenerem”. W Dubaju zgłosiła pretensje do WTA za „zbyt obciążający kalendarz startów”. Powtarzała, że „nie mogła wykonać pewnych treningów i ćwiczeń, bo nie miała na to czasu”. Nie bezpośrednio, ale znów stanęła w obronie obecnego trenera. W każdym razie oficjalnie za nic go nie wini.