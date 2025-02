Namalowała zwycięstwo na korcie. Amanda Anisimova pokonuje Jelenę Ostapenko

Miała niespełna 15 lat, kiedy wystąpiła w finale juniorskiego Roland Garros, w wieku 16 lat sięgnęła po zwycięstwo w US Open, w finale pokonując Coco Gauff. Wcześniej weszła w świat zawodowy i od razu wzbudziła zainteresowanie grą i wynikami.

Szła jak burza. Wygrywała z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki rankingu. W 2019 roku dotarła do półfinału Rolanda Garrosa. Była najmłodszą półfinalistką od czasów Nicole Vadisovej w 2006 roku. Przegrała z Ashleigh Barty.

Sama zdecydowała, żeby na pół roku odejść od tenisa

Przez kolejne sezony stała w miejscu, nie rozwijała się. Świątek ją zdublowała. Amerykanka coraz częściej przeżywała załamania nerwowe. W maju dwa lata temu powiedziała: „dość”.

- Nigdy nie wziąłem urlopu od tenisa i aktywności fizycznej dłuższego niż dwa tygodnie. Poczułem, że tego potrzebuję. Moje ciało i umysł potrzebowały resetu – zwierzała się w magazynie „L’Equipe”.

Wszyscy wokół mówili jej, że to błąd, że jeżeli będzie chciała wrócić, to o ile wróci na kort, będzie jeszcze gorzej. Ale postawiła na swoim. Uznała, że to przecież ona ma prawo decydować o swoim życiu, szczęściu, zdrowiu. Była wtedy 46. na świecie. Nie grała przez pół sezonu między czerwcem 2023 a styczniem 2024.