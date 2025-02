WTA Doha. Koniec dominacji, Iga Świątek bez szans z Jeleną Ostapenko

- Narodziła się gwiazda - przekonywała Chris Evert, a rywalki mówiły, że Ostapenko to tenisistka nieustraszona. Tylko w finale z Halep miała 54 winnery i 54 niewymuszone błędy. To bezkompromisowe podejście charakteryzuje ją do dziś i może także dlatego sukcesu z Paryża nie powtórzyła, choć w kolejnym roku była piąta na świecie oraz awansowała do półfinału Wimbledonu.

Po tych pierwszych sukcesach zniknęła z czołówki, podczas turniejów Wielkiego Szlema ścianą była dla niej czwarta runda. Spadła w rankingu WTA na 83. miejsce. Teraz odbudowuje pozycję. Grywała niedawno w ćwierćfinałach Australian Open (2023), US Open (2023) oraz Wimbledonu (2024). Większe sukcesy osiągała jako deblistka. Wygrała tak dwa turnieje Masters 1000 i ostatni US Open.

WTA Doha. Jak Jelena Ostapenko zmieniła łotewski kalendarz

Choć na pucharze Suzanne-Lenglen, który podniosła w 2017 roku jest „Jelena”, to wszyscy na Łotwie mówią „Alona”. Tak chciała jej dać na imię mama. - Ne mogli wpisać „Alony” paszportu, bo nie było jej w łotewskim kalendarzu – wyjaśniała Ostapenko, choć eksperci wyjaśniali później „New York Timesowi”, że imię „Alona” wcale nie jest nielegalne. A wkrótce i tak dołączyło do kalendarza.

Horyzonty ma szerokie. Jako 12-latka wystąpiła na mistrzostwach Łotwy w tańcu towarzyskim. - Podobały mi się te wszystkie ładne sukienki, ładne ruchy, mili partnerzy. To było zupełnie inne życie od tego, które mieliśmy w Związku Radzieckim – mówiła jej mama Christopherowi Clarey'owi, gdy jej córka miała akurat… trening bokserski. Niedawno zaczęła też grać w golfa, projektuje własne stroje.