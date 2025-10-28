Finał tenisowego sezonu w Rijadzie. Iga Świątek poznała rywalki

Iga jest już w Arabii Saudyjskiej i przygotowuje się do ostatniego w tym roku turnieju w kalendarzu WTA. W poniedziałek trenowała z Amandą Anisimovą, we wtorek skorzystała z czasu wolnego i zwiedzała Rijad.

W stolicy Arabii Saudyjskiej zagra osiem najlepszych tenisistek tego roku. To będzie ukoronowanie sezonu, w którym Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon.

Losowanie grup WTA Finals

Pokonała tam wówczas w finale 6:0, 6:0 Anisimovą. I właśnie Amerykanka będzie jedną z jej przeciwniczek w fazie grupowej WTA Finals. Trafiły do grupy Sereny Williams, nazwanej tak na cześć byłej liderki światowego rankingu. Zagrają w niej także Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Madison Keys.

W drugiej grupie – imienia Steffi Graf – zmierzą się Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.