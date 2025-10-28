Finał tenisowego sezonu w Rijadzie. Iga Świątek poznała rywalki

Aktualizacja: 28.10.2025 22:59 Publikacja: 28.10.2025 19:56
Iga Świątek
Foto: REUTERS/Tingshu Wang
Iga jest już w Arabii Saudyjskiej i przygotowuje się do ostatniego w tym roku turnieju w kalendarzu WTA. W poniedziałek trenowała z Amandą Anisimovą, we wtorek skorzystała z czasu wolnego i zwiedzała Rijad.
W stolicy Arabii Saudyjskiej zagra osiem najlepszych tenisistek tego roku. To będzie ukoronowanie sezonu, w którym Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon.
Pokonała tam wówczas w finale 6:0, 6:0 Anisimovą. I właśnie Amerykanka będzie jedną z jej przeciwniczek w fazie grupowej WTA Finals. Trafiły do grupy Sereny Williams, nazwanej tak na cześć byłej liderki światowego rankingu. Zagrają w niej także Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Madison Keys.
W drugiej grupie – imienia Steffi Graf – zmierzą się Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.
Iga zacznie od meczu z Keys, która w tym roku triumfowała w Australian Open, ale w sierpniu zrobiła sobie przerwę od tenisa. Potem zagra z Anisimovą, a na koniec rywalizacji z Rybakiną. Do półfinału awansują po dwie najlepsze zawodniczki z grupy.
Pierwszy rok pracy ze Świątek podsumował jej trener Wim Fissette.
– Jej intensywność na treningach jest taka sama jak w meczach. Widziałem to jeszcze, zanim zaczęliśmy współpracować, ale to, czego naprawdę się od Igi nauczyłem, to w jaki sposób umie zarządzać swoim czasem między spotkaniami. Zwłaszcza podczas turniejów wielkoszlemowych. Potrafi całkowicie się zresetować, idzie do parku albo na plażę, w pełni się odcina. Dzięki temu koncentruje się tylko na kolejnym meczu. Z pewnością będę próbował przekazać to swoim przyszłym zawodniczkom. Ta umiejętność całkowitego wyłączenia się to prawdziwa supermoc – przyznał Fissette w podcaście „The Inside-In”.
Turniej rusza w sobotę i potrwa do 8 listopada. Transmisje w Canal+ Sport 2.
