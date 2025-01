Zaczęło się od tego, że Madison albo Maddy jako 4-latka zobaczyła, jak rodzice – prawnicy z zawodu, choć tata z zamiłowania jest także koszykarzem – oglądają w sypialni finał Wimbledonu. Oznajmiła wtedy, że chce nosić taką sukienkę, jak Venus Williams, i to marzenie zaprowadziło ją na kort. Wcześniej zagrała o wielkoszlemowy tytuł raz, podczas US Open (2017), ale lepsza była wówczas Sloane Stephens, czyli przyjaciółka, z którą wszyscy od najmłodszych lat ją porównywali.

Nie miała lekko, dorastając w czasach, gdy Amerykanie szukali nowych sióstr Williams. Pierwszy mecz w tourze zagrała jako 14-latka, minęły trzy sezony i była w „czołowej setce”. Właściwie przez całe życie miała numerek przy nazwisku. Odnosiła sukcesy, była w światowej czołówce, ale wciąż była głodna, liczyła na więcej. Presja – wewnętrzna i zewnętrzna – sprawiła, że tenis przestał ją bawić.

Australian Open. Madison Keys i Bjorn Fratangelo, czyli związek, który zbudował półfinalistkę turnieju Wielkiego Szlema

Trzy lata temu mówiła „New York Timesowi” o „olbrzymim ciężarze, który czuje na klatce piersiowej”. – Nie mogłam dobrze spać. Byłam tak skupiona, towarzyszyła mi taka obsesja, że nie umiałam się niczym cieszyć – opowiadała. Musiała się nauczyć, że niczego tak naprawdę nie musi, lecz tylko może, a w tenisie istotniejszy od wyniku jest sposób jego osiągnięcia, bo tylko z takim podejściem można rzemiosło doskonalić. Człowiekiem, który ją do tego przekonał, był Bjorn Fratangelo.

Zaczęli się spotykać, gdy zamieszkali w tym samym apartamentowcu na Florydzie – ona na czwartym piętrze, on na pierwszym. To nie była łatwa relacja, bo tenis jest życiem w drodze, a oni podobno najlepiej odpoczywają, „nudząc się wspólnie w domu”. Wszystko zakończyło się jednak ślubem w listopadzie ubiegłego roku. Półtora roku wcześniej, najpierw na próbę, Fratangelo został jej trenerem. To on jej wmawiał, że nie może grać pasywnie, bo to w jej przypadku granie wbrew sobie.