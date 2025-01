Maja Chwalińska – tenisistka inna niż wszystkie

Wrażliwe na sportowy talent czułe oko trenera to nie wszystko. Paweł Kałuża miał doskonałe podejście do pracy z dziećmi i młodzieżą, świetny warsztat, pomysł na to jak z tak niepozornej zawodniczki wychować zawodniczkę WTA. Stąd pojawiły się skróty, slajsy, loby zagrania które pozwalały zniwelować przewagę fizyczną przeciwniczek. Chwalińska wspomina, że to trener kazał jej wykonywać ćwiczenia, które pozwoliły rozwijać jej różnorodność na korcie. W sporcie nic nie rodzi się przypadkiem.

Wielkie sukcesy w drużynie z Igą Świątek

W młodzieżowych kategoriach wiekowych sukcesów było bez liku, w Polsce i zagranicą. W reprezentacji przez trzy lata tworzyła wraz ze Świątek, Stefanią Rogozińską-Dzik medalowy zespół. Największym i znamiennym sukcesem było zwycięstwo w 2016 roku w Budapeszcie Junior Fed Cup, w turnieju uważanym za nieoficjalne drużynowe mistrzostwo świata. Poprzednio tytuł ten zdobyły w 2005 roku Agnieszka i Urszula Radwańska oraz Maksymiliana Wandel. W parze ze Świątek dotarły w 2017 roku do finału debla w Australian Open.

Chwalińska, tak jak wcześniej trafiła na właściwego trenera, tak szybko szczęśliwie uzyskała pomoc finansową bez której w tenisie nie ma co marzyć o rozwoju. Do Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała ściągnął ją Piotr Szczypka. Nadal reprezentuje barwy tego klubu. Prezes BKT pełni funkcję menedżera tenisistki

Z inspiracji zawodowego opiekuna cztery lata temu rozstała się z Pawłem Kałużą. Zastąpił go czeski trener Jaroslav Machovsky, były szkoleniowiec m.in. Radka Stepanka.

Demony Mai Chwalińskiej

Początki współpracy były trudne. Chwalińska zapłaciła wysoką cenę za debiut w zawodowym tourze, w którym gra się szybciej i mocniej. Trzeba trenować intensywniej. Jeżeli są wyniki na miarę oczekiwań łatwiej przyjąć takie zasady. Ale kiedy ich brak?