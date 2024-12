Dla Igi Świątek najważniejszy był medal na igrzyskach w Paryżu

Ten sezon był zupełnie inny. Napięcie i presję wywołały marzenie i cel stawiane długo przed jego rozpoczęciem. Dla Świątek, której ojciec Tomasz pływał na igrzyskach w wioślarskiej czwórce podwójnej i zajął w Seulu (1988) „tylko” siódme” miejsce, zdobycie medalu w turnieju olimpijskim w Paryżu stało się rodzinną ambicją. Team Świątek bezwzględnie podporządkował się temu dążeniu.

Ale w jaki sposób można go było zrealizować, skoro trzeba jednocześnie dobrze wykonywać swój zawód, odnosić zwycięstwa w turniejach, aby utrzymać pozycję w rankingu i zwyczajnie zarabiać? Jak, grając cały czas na 100 procent, zbudować szczyt formy na igrzyska, które odbywały się dopiero na przełomie lipca i sierpnia? W sportach indywidualnych zawodnik przygotowuje się najczęściej na jedną, góra dwie imprezy w roku, a nie jak tenisistki i tenisiści na cztery (Wielkie Szlemy), a w tym roku na pięć, wliczając w to igrzyska. Jak dostosować się do niespotykanej od 1992 roku w tenisie sytuacji, kiedy późną wiosną zawodnicy grają na ziemi, potem przenoszą się latem na trawę, by wrócić na igrzyska znów na mączkę? Świątek stanęła przed wielkim wyzwaniem.

W pierwszej części sezonu wspięła się na szczyt swych możliwości. Zwyciężała w Dausze, Indian Wells, Madrycie, Rzymie i Paryżu na Roland Garros, wygrywając po raz piąty w karierze Wielki Szlem, czwarty we Francji. Na Wimbledonie – nie po raz pierwszy – już nie była sobą. Na igrzyskach przeszła wielkie perypetie w ćwierćfinale z Danielle Collins, w półfinale uległa późniejszej mistrzyni olimpijskiej Qinwen Zheng. Medal jednak zdobyła – brązowy – pierwszy w historii tenisa dla Polski.

Dziś widać, że 23-letnia zawodniczka z Raszyna wzięła na swoje barki zbyt wielki ciężar. Pozostał niedosyt, nutka rozczarowania, spłynęły łzy, bo ona, zawodniczka, która w Paryżu wygrywała od trzech lat wszystko, w końcu na Roland Garros przegrała.

Świątek nie była już w stanie odbudować swej formy. Grała wyraźnie słabiej. Traciła regularność i pewność siebie. W US Swing zdecydowanie przegrała w Cincinnati w półfinale z Aryną Sabalenką, a w ćwierćfinale US Open z Jessicą Pegulą. Poza Roland Garros w pozostałych Wielkich Szlemach polska tenisistka nie wychyliła nosa poza ćwierćfinał. Poza Pegulą przegrywała z rywalkami z niższej ligi – Lindą Noskovą w Australii, Julią Putincewą na Wimbledonie. Czy takie rezultaty mogły być konsekwencją sezonu olimpijskiego?