Podcięte skrzydła Orłów. Iga Świątek daleko od finału

Na pojedynek w singlu Polka już nie wyszła. Czy zaważyły na tym względy sportowe, taktyczne, czy „dyplomatyczne”? Powody nie są znane. Doszło do meczu dwóch przyjaciółek Sabalenka – Badosa. Obyło się bez sentymentów. Białorusinka bawiła się tenisem. Wygrała 6:2.

Dlaczego drużyna Igi Świątek nie ma już szans na finał?

Mężczyźni nie podreperowali bilansu Orłów. W deblu Stefanos Tsitsipas i Alexander Szewczenko ulegli Jordanowi Thompsonowi i Sumitowi Nagalowi 4:6. W grze pojedynczej Kazach pokonał Hindusa 7:3. Bilans całego pojedynku – 21:14 dla Jastrzębi.

To oznacza, że drużyna Świątek po dwóch dniach została praktycznie pozbawiona szans na awans do niedzielnego finału, w którym występują dwie najlepsze drużyny pierwszej fazy turnieju. Regulamin World Tennis League przewiduje, że o miejscu w tabeli decyduje liczba wygranych gemów. Bilans Orłów jest pod tym względem fatalny i wynik popołudniowego spotkania Kani z Sokołami oraz sobotnich pojedynków najprawdopodobniej nic już im nie da.

Nie ma co wyciągać z postawy Polki w WTL zbyt daleko idących wniosków. To turniej pokazowy, o charakterze przygotowawczym do nowego sezonu. Forma ma przyjść w połowie stycznia, kiedy rozpocznie się pierwszy w przyszłym roku Wielki Szlem – Australian Open

Jastrzębie – Orły 21:14