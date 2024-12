Wielka Brytania: Transpłciowe zawodniczki nie zagrają w tenisa z kobietami

Analizując obecną sytuację (pracowała nad dokumentem 18 miesięcy) LTA uznała, że musi zachować równowagę między „dwoma potencjalnymi ze sobą obowiązkami: potrzeby zapewnienia uczciwej rywalizacji z poczuciem odpowiedzialności za to, aby tenis był przyjazny i dostępny dla wszystkich”.

Federacja akceptuje „różnorodność opinii w tej sprawie” i zapowiada, że w najbliższych latach będzie analizować wszystkie jej aspekty.

Czy WTA dopuszcza do udziału w turniejach kobiety transpłciowe?

Regulamin LTA, który wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku, wyklucza więc kobiety transpłciowe i osoby niebinarne z zawodów tenisowych i w padlu, ale tylko na poziomie krajowym i między klubami w rozgrywkach organizowanych przez federację.

Regulamin nie ma zastosowania do meczów klubowych toczących się z ich inicjatywy. Co więcej, LTA zachęca, aby właśnie na prywatnych obiektach udostępniać korty do rywalizacji dla kobiet transpłciowych.

Wprowadzane przepisy nie dotyczą zawodów międzynarodowych, czyli przede wszystkim Wimbledonu, ale także turniejów WTA i ITF (trzecia kategoria turniejów i zawody juniorskie).

WTA, organizacja zarządzająca kobiecym tenisem stanowisko dotyczące osób transpłciowych pierwszy raz opublikowała w 2015 roku i dostosowała je do przepisów, które wprowadził Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) trzy lata temu.