Magdalena Fręch dla „Rzeczpospolitej”: Tenis jest sportem przegranych. Niełatwo to dźwigać

Podróże pani chyba nie męczą, skoro w tym roku udało się zagrać w 31 turniejach na czterech kontynentach…

Starannie układamy kalendarz startów tak, żeby nie podróżować z jednego końca świata w drugi w ciągu tygodnia czy dwóch. Nie chcemy też, aby loty trwały dłużej niż pół dnia. Planujemy wszystko tak, że w jednym regionie gramy przez trzy-cztery tygodnie. Nie latamy z Europy do Azji, a potem od razu do USA. Dla sportowca podróże są bardzo męczące, zwłaszcza towarzysząca im zmiana stref czasowych. Organizm może doznać szoku, człowiek jest przemęczony, a wtedy łatwiej o wirusy, choroby, kontuzje. Na aklimatyzację potrzebuję od dwóch do trzech dni, a przy zmianie strefy czasowej - nawet pięciu. Jeżeli to źle rozplanuję, turniej może szybko uciec.

Nie wiem, czy istnieją w tenisie takie naprawdę realne przyjaźnie. To zindywidualizowany, specyficzny sport. Każda pracuje dla siebie, każda jest dla drugiej przeciwniczką

Agnieszka Radwańska opowiadała, że przy tak częstych zmianach hoteli zdarzało się, że w nocy uderzała głową w drzwi, bo w poprzednim w tym samym miejscu była wolna przestrzeń. Miewa pani takie problemy?

Boję się, że pomylę numer pokoju. Jestem na tym tle już tak wyczulona, że sprawdzam go dwa razy.

Kto odpowiada za kupno biletów, wybór hoteli?

Robimy to wspólnie z trenerem Andrzejem Kobierskim, ale za bilety odpowiada specjalna agencja. Hotele zapewnia nam WTA, ewentualnie wyboru dokonuję ja.

Bazą jest Łódź, Bytom który reklamowała pani na stroju, czy inne miejsce?

Do Łodzi wracam tylko po to, żeby spotkać się z rodziną. Mam sentyment do tego miasta, bo tam się wychowałam. Sportowo miasto w ostatnim czasie nie okazało mi jednak wsparcia. Bytom przyjął mnie zaś z otwartymi ramionami, zapewnił dużą pomoc, dlatego reprezentuję tamtejszego Górnika. Na stale mieszkam jednak w Dubaju. Lecę tam teraz, aby zacząć sezon przygotowawczy przed Australian Open. To doskonała baza wypadowa na cały świat, mam bezpośrednie połączenie lotnicze z każdym jego zakątkiem. Poza tym mogę trenować przez cały rok na kortach otwartych, mam szeroki wybór sparingpartnerów. To dla mnie idealne tenisowo miejsce.