WTA Finals. Iga Świątek wraca do domu

Na pewno warto było polecieć do Rijadu zarówno po punkty, jak i pieniądze. Startowe oraz dwa zwycięstwa zwiększyły stan konta naszej tenisistki o 1,15 mln dol. Najwięcej zarobią finalistki, bo przegrana decydującego meczu może liczyć na dodatkowe 1,27 mln, a zwyciężczyni – 3,77 mln. Dla porównania: triumf w Roland Garros, który wymaga siedmiu kolejnych zwycięstw, daje tylko 2,4 mln liczonych w amerykańskiej walucie.

WTA Finals pod względem premii jest najbardziej opłacalną imprezą tenisową świata, na równi z ATP Finals, lecz w przypadku męskiego Mastersa regulamin przewiduje dla zawodnika z kompletem zwycięstw mniej (4,8 mln dol.) niż dla zawodniczki, która wygrałyby wszystkie mecze w Rijadzie (5,15 mln). Trudno się więc dziwić federacji, że – szukając zapewne także okazji do zmniejszenia luki płacowej – podpisała pakt z diabłem.

Panie i panowie w tenisie zarabiają dziś tyle samo podczas turniejów Wielkiego Szlema, a kończąca sezon impreza mistrzów oraz mistrzyń jest kolejnym krokiem do finansowego równouprawnienia. Wciąż istnieje jednak dysproporcja w innych, niemniej ważnych aspektach tych imprez. WTA Finals w Rijadzie pod względem organizacji stoi już na wyższym poziomie niż poprzednie edycje, których gospodarze brani byli z łapanki, ale zarzutów i teraz tak naprawdę nie brakuje.

Czas na zmiany

Tim Henman, czyli były brytyjski tenisista, a obecnie komentator telewizyjny, mówi wprawdzie, że wszystko to, co wpływa na opinie tenisistów o turnieju – korty, zaplecze treningowe, oprawa, restauracje – nie budzi zastrzeżeń, i wielu uważa to za zasługę dyrektor turnieju, zwyciężczyni Mastersa z Gabriny Muguruzy, ale są też tak widoczne problemy jak kiepska frekwencja.