WTA Finals. Było źle, jest dobrze. Iga Świątek odwraca losy meczu

Ale wkrótce nastąpiła miła odmiana. Świątek zaczęła wyciągać z talii swoje najlepsze karty. Miała mocny backhand, przyśpieszała grę, zaczęła lepiej serwować. Wyraźnie przejęła inicjatywę. Z 0:3 doprowadziła do remisu 4:3. Na tym poziomie oznacza to powrót do meczu. Zmęczona Czeszka nie była w stanie odwrócić losów tego seta i całego spotkania.

Świątek zaliczyła trudny sprawdzian. Grała o zwycięstwo dwie godziny i 35 minut. Pokonywała własne kryzysy, wyszła z trudnej sytuacji w meczu kiedy przegrywała 4:6, 0:3. Ale to też świadczy o tym, że nie wszystko w tej maszynie funkcjonuje tak jak należy. Ma jeszcze czas, aby to naprawić w Rijadzie, czy w okresie przygotowawczym do nowego sezonu. A

le w Arabii Saudyjskiej jest na początek w komfortowej sytuacji, z jednym zwycięstwem grupowym na koncie.

WTA Finals. Kiedy zagra Iga Świątek?

W drugim meczu Grupy Pomarańczowej Coco Gauff zagra z Jessicą Pegulą. Kolejna kolejka gier odbędzie się we wtorek,.

W Grupie Fioletowej wysoką formę zaprezentowała Aryna Sabalenka, która w najlepszym do tej pory meczu turnieju pokonała Qinwen Zheng, natomiast Paolini pokonała Rybakinę. W poniedziałek Kazaszka zmierzy się z Zheng (13.30), a Białorusinka z Włoszką (16.00).