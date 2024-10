Smutne pożegnanie z Paryżem. Hubert Hurkacz wrócił, ale jakby wciąż go nie było

Czytaj więcej Tenis Wszelkie rady dozwolone. Ważna zmiana w tenisie Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) zezwoliła udzielanie rad przez trenerów zawodników. Najbardziej z tej decyzji cieszą się sędziowie.

Michelsen potwierdził, że jest jednym z tych zawodników młodego pokolenia, którzy przeżywają hossę. Amerykanin w ciągu ostatnich kilku tygodni dotarł do finału w Winston Salem (przegrał z Lorenzo Sonego 0:6, 3:6) i ćwierćfinału w Tokio (7:6, 6:3 pokonał go Tomas Machac). Dziś zajmuje 44. miejsce w rankingu ATP, a Paryż to dla niego szansa walki o rozstawienie podczas Australian Open.

Trajektoria sezonu Hurkacza jest inna, Polak wciąż próbuje się pozbierać po kontuzji, której doznał podczas Wimbledonu. 27-latek po US Open zagrał tylko w Tokio, a teraz odwiedził Paryż, lecz występ w Bercy zamknął rozegraniem swojego prawdopodobnie najsłabszego meczu w tym roku. Zyski wyniósł skromne, bo raczej nie zbudował pewności siebie, a występ w pierwszej rundzie oznacza 23,8 tys. dolarów premii oraz zaledwie 10 punktów rankingowych. Dziś ma ich 2640.

Polak w wirtualnym zestawieniu najlepszych tenisistów świata zajmuje 15. miejsce i na razie tej lokaty nie poprawi. Nie ma go na liście uczestników ATP 250 w Metz, co oznacza, że na kolejny występ Hurkacza w tourze raczej znów poczekamy – prawdopodobnie do zaplanowanego na przełomie grudnia i stycznia United Cup. Może kolejna przerwa pomoże mu wrócić do formy oraz pełni sił.