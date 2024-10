ATP Paryż, czyli tenisowe pożegnanie z Bercy. Wraca Hubert Hurkacz

Pierwszym rywalem Polaka w Bercy będzie Alex Michelsen, 20-letni Amerykanin z 44. miejsca na światowej liście. Nigdy ze sobą nie grali. Tenisista z Kalifornii niedawno w Szanghaju przegrał po dwóch tie-breakach z Novakiem Djokoviciem, a w swojej krótkiej zawodowej karierze pokonał już m.in.: Taylora Fritza, Leheckę czy Talona Griekspoora, więc potrafi wiele.

Hurkacz wyjdzie na kort we wtorek. Wciąż tymczasowo prowadzi go Mateusz Terczyński, czyli wieloletni sparingpartner, a ostatnio asystent zwolnionego przez Polaka po US Open Craiga Boyntona. Turniej w Paryżu ma dać odpowiedź, czy zwycięzca ośmiu turniejów ATP wrócił już w pełni do zdrowia, bo spadek w rankingu i rezygnacja z kolejnych turniejów to konsekwencje kontuzji kolana odniesionej podczas Wimbledonu.

Bez Novaka Djokovicia w Paryżu

Z „jedynką” w Paryżu zagra Jannik Sinner, czyli lider światowego rankingu. Włoch ma zapewnioną pozycję numer jeden na koniec sezonu, a wkrótce czeka go turniej ATP Finals w Turynie (10–17 listopada), ale hamulca wcale nie wciska.

Może znów powalczy o triumf z Carlosem Alcarazem, w Bercy zabraknie za to siedmiokrotnego zwycięzcy Novaka Djokovicia, który oszczędza się przed finałem sezonu. Zaproszenie odrzucił Rafael Nadal. Hiszpan wszystkie siły rzuca na pożegnanie podczas Pucharu Davisa (19–24 listopada).

To nie jest hala dla słabych tenisistów

Nawet bez obu mistrzów tegoroczny Rolex Paris Masters niesie spory ładunek sentymentalny, bo po raz ostatni odbędzie się Palais Omnisports de Paris-Bercy, od 2016 roku nazwaną Accor Arena Bercy.