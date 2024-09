Do niecodziennej akcji doszło w pierwszym secie meczu przy stanie 3:1 dla Świątek. Polka zagrała piłkę w taki sposób, że ta dostała niesamowitej rotacji, przeszła na stronę Pawluczenkowej, po czym odbiła się i wróciła na połowę Igi.

Wydawało się, że Rosjanka jest przy siatce na czas i zdąży do piłki, ale tylko bezradnie wyciągnęła rakietę i odprowadziła piłkę wzrokiem.

US Open. Niecodzienna sytuacja w meczu Igi Świątek

Sytuacja wyglądała zabawnie, jednak Pawluczenkowej nie było do śmiechu. Była w szoku. Świątek od razu ją przeprosiła. Trudno było nie złapać się za głowę. Nawet pani sędzia uśmiechnęła się pod nosem, nie dowierzając w to, co zobaczyła.

- Sama byłam zaskoczona, że wyszło mi takie zagranie - nie ukrywała Iga. Było w tym wszystkim mnóstwo szczęścia i przypadku.