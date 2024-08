Rusza US Open. Iga Świątek nie jest faworytką, bo ma prawo być zmęczona

Świat tenisa jest podzielony, bo choć International Tennis Integrity Agency (ITIA) postępowała zgodnie z procedurami – został tymczasowo zawieszony, skutecznie się odwołał, jego przypadek trafił do opinii publicznej po zakończeniu postępowania, a Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wciąż może złożyć apelację – to nie brakuje głosów, że Włocha potraktowała zbyt łagodne.

Kibice podczas pierwszego treningu przyjęli go ciepło, a uważni obserwatorzy dostrzegli, że z Sinnerem nie było fizjoterapeuty Giacomo Naldiego (to przez jego dłonie zakazana substancja trafiła do organizmu tenisisty) oraz trenera Umberto Ferrary, który lek z klostebolem kupił. – Z powodu tych błędów nie czuję się na tyle pewnie, aby kontynuować z nimi współpracę. Jedyną rzeczą, jakiej dziś potrzebuję, jest trochę czystego powietrza, bo bardzo się męczyłem – mówi Sinner.

Czytaj więcej Tenis „To nie ma sensu”. Świat tenisa reaguje na sprawę Jannika Sinnera - Jestem zdruzgotany i zszokowany – napisał polski tenisista Kamil Majchrzak. – To śmieszne – ocenił Australijczyk Nick Kyrgios. Świat tenisa jest oburzony decyzją uniewinniającą Jannika Sinnera. Lider rankingu ATP miał pozytywne wyniki badań antydopingowych.

Temat dopingu pojawił się podczas jego pierwszej konferencji prasowej i choć prowadzący po pierwszym pytaniu na ten temat chciał uciąć kolejne, sam Włoch cierpliwie odpowiadał, zapewniając, że nie uważa, jakoby został potraktowany ulgowo. – Każdy, kto ma pozytywny wynik, musi przejść przez identyczny proces, gdzie nie ma dróg na skróty. My zaś po prostu wiedzieliśmy, co się stało i jak ta substancja trafiła do mojego organizmu – tłumaczy.

Sinner US Open rozpocznie we wtorek wieczorem czasu polskiego, bo – podobnie jak podczas czwartkowego treningu – wyjdzie na kort centralny tuż po meczu Świątek. Wiadomo już, że finału marzeń nie będzie, bo Włoch po raz trzeci z rzędu jest w drabince turnieju Wielkiego Szlema w tej samej „połówce” co Alcaraz. Trudniejszą ścieżkę do tego meczu ma Sinner, który w ćwierćfinale może trafić na Daniiła Miedwiediewa – przegrał z nim w Londynie – lub Stefanosa Tsitsipasa, podczas gdy na Hiszpana czekać może Hurkacz lub De Minaur.