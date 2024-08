Turniej olimpijski w Tokio odbywał się na kortach twardych, podobnie będzie zapewne i w Los Angeles (2028), i w Brisbane (2032). Niemal na pewno więc Polka na kortach ziemnych — to nawierzchnia, która najlepiej eksponuje jej tenisowe atuty, a zdarzało się, że podczas Roland Garros rywalki sprawiały wrażenie, jakby przegrywały z nią już przed meczem — już nigdy o medal nie zagra.

25 meczów z rzędu wygrała Iga Świątek na kortach Roland Garros przed meczem z Qinwen Zheng

Sukces olimpijski to dla niej Święty Graal, co podczas turnieju w Paryżu stało się najwyraźniej presją nie do zniesienia. Niewykluczone, że Świątek w ten medal wierzyła i chciała go jeszcze bardziej, niż cały świat, a przecież raczej zgodnie przed igrzyskami przedstawialiśmy ją jako bodaj najpewniejszą polską kandydatkę do złota. To ciężar, z którym musiała biegać po korcie, a każde kolejne zwycięstwo — zamiast wyzwalać od presji — dorzucało zapewne na jej barki kolejny kamyczek.

Paryż 2024. Czego nie powiedziała Iga Świątek po porażce z Qinwen Zheng

Każdy sportowiec podczas igrzysk musi przejść przez strefę wywiadów, ale nie ma obowiązku rozmowy z dziennikarzami. Świątek podjęła wysiłek, stanęła przed kamerą Eurosportu. Wyjaśniała, że podczas meczu nie była najlepiej ustawiona i miała „dziurę na bekhendzie”, ale przez to, że grała dzień po dniu zabrakło czasu, aby to dopracować. Więcej nie usłyszeliśmy, emocje były zbyt duże.

Znów pojawiły się łzy, choć Polka próbowała je kryć. Zebrała się, ruszyła korytarzem jak błyskawica. Zapłakana, rzuciła tylko w sekcji prasowej: „Sorry, next time” („Przepraszam, kolejnym razem”) i przeszła przez przeszklone drzwi strefy wywiadów, aby po chwili zniknąć w wyjściu dla zawodników. Znów poczuliśmy, że traktuje ten turniej zupełnie inaczej inaczej niż większość tenisistów, którzy żyją rytmem wyznaczanym przez kalendarz touru i tam wydeptują ścieżki do bogactwa oraz wielkości.