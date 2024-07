Hubert Hurkacz przeszedł zabieg. Czy zdąży na igrzyska?

Duet Iga Świątek – Hubert Hurkacz jako potencjalna szansa medalowa

Turniej olimpijski w Paryżu odbędzie się na kortach Rolanda Garrosa. Pierwsze mecze – pierwsze rundy singla pań i panów - rozegrane zostaną dzień po rozpoczęciu igrzysk, w sobotę 27 lipca. Losowanie przewidziano na czwartek 25 lipca.

W turnieju męskim wystąpi 64 zawodników. Aby znaleźć się w strefie medalowej, czyli w półfinale, trzeba wygrać cztery mecze (ale w przypadku porażki jest spotkanie o brąz). Na Roland Garros Hurkacz nigdy nie zdołał odnieść zwycięstw w więcej niż trzech meczach. W deblu startują 32 pary, a w mikście - 16.

W tej ostatniej konkurencji droga do strefy medalowej jest najkrótsza i we wszystkich analizach szans duet Świątek – Hurkacz był poważnie brany pod uwagę jako opcja medalowa. Ale działo się to zanim Hurkacz doznał urazu przez który musiał przejść zabieg.