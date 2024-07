Jan Zieliński: Od zera do zwycięstwa w Wimbledonie

Pół roku temu w Melbourne 27-letni tenisista z Warszawy złożył propozycję występu w turnieju gry mieszanej Australian Open Magdzie Linette i Magdalenie Fręch. Pierwsza z Polek powiedziała, że czuje się zmęczona, bo wcześniej grała turniej w Adelajdzie. Fręch miała za niski ranking. Zieliński poszedł do biura zawodów.

- Tam zobaczyłem nazwisko Su-Wei na liście osób szukających partnera do gry mieszanej. Był podany numer telefonu. Zadzwoniłem. To był akurat numer trenera Su-Wei. Chwilę pogadaliśmy. Wymieniliśmy kilka uwag technicznych, czy będziemy się dobrze uzupełniać na korcie z Su-Wei – opowiadał po przylocie do Australii.

Su-Wei Hsieh - partnerka idealna

Takie są początki najsilniejszej tenisowej pary mieszanej w tym sezonie. Zieliński i Hsieh wygrali Australian Open, doszli do półfinału Roland Garros, w niedzielę byli najlepsi na Wimbledonie. O 10 lat starsza od partnera Hsieh odniosła właśnie dziewiąte zwycięstwo w Wielkim Szlemie, oprócz triumfów w mikście z tego roku ma już siedem tytułów w deblu - jeden w Australian Open, dwa w Roland Garrosie i cztery w Londynie. Łukasz Kubot, najlepszy polski deblista w historii, zwycięzca Wimbledonu z 2017 roku nie może wyjść z podziwu dla inteligencji z jaką zagrywa piłki tenisistka z Tajwanu. – Potrafi znakomicie przewidzieć sytuacje na korcie – opowiada.

Zieliński posiada z kolei wyjątkowe czucie piłki i solidny serwis. Znakomity deblista, w ubiegłym roku wystąpił w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem w finale Australian Open. Wygrał pięć turniejów ATP w grze podwójnej, a pierwszy z nich – w Metz – ze swoim wielkim przyjacielem Hubertem Hurkaczem. Na zawodowy rynek trafił prosto z amerykańskiej uczelni Georgia w Atlancie, który skończył m.in. John Isner. W przeciwieństwie do wielu polskich tenisistów, którzy wybierają tą drogę, ale potem rezygnują z wyczynowego sportu, po zakończeniu studiów zaryzykował jeszcze raz. Rankingowo zaczynał od zera, by w poprzednim sezonie być siódmym deblistą na świecie.