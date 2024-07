Polskie zwycięstwo w Wimbledonie. Jan Zieliński wygrywa w mikście

Zieliński jest drugim w historii polskim tenisistą, który sięgnął po zwycięstwo na Wimbledonie. W 2017 roku w duecie z Brazylijczykiem Marcelo Melo w deblu wygrał Łukasz Kubot. W finałach singla kobiet wystąpiły Jadwiga Jędrzejowska (1937) i Agnieszka Radwańska (2012).

Czy Jan Zielinski może zagrać z Igą Świątek w mikście na igrzyskach?

Na rozpoczynających się za niespełna dwa tygodnie igrzyskach w Paryżu najlepszy obecnie polski specjalista w grze podwójnej ma wystąpić w deblu z Hubertem Hurkaczem. W mikście już wcześniej zgłoszeni do turnieju olimpijskiego zostali Iga Świątek z Hurkaczem. W tej konkurencji obowiązują tylko pary narodowe.

Czy jednak nie lepszym rozwiązaniem byłaby zmiana partnerów w mikście i postawienie na duet Świątek – Zieliński? Nadal nie wiadomo, czy Hurkacz będzie gotów do gry po kontuzji odniesionej na Wimbledonie. Jeżeli nie wyleczy się do tego czasu, to Zieliński nie zagra nawet w deblu.

Do miksta z liderką rankingu WTA mógłby przystąpić jedynie w przypadku wcześniejszego występu w deblu lub singlu, w którym Zieliński nie gra. Tak przewiduje regulamin ITF. Termin zgłoszeń do miksta upływa 24 lipca. Nikt ze sztabu Igi Świątek i Huberta Hurkacza nie zgłosił do tej pory zmiany w polskiej obsadzie tej konkurencji w Paryżu.