Roland Garros. Jak Elina Switolina, kolejna rywalka Igi Świątek, pomaga walczącej Ukrainie

Została ambasadorką inicjatywy United24. Zbierała pieniądze na odbudowę Ukrainy, pomoc medyczną czy wsparcie młodych, utalentowanych sportowców. Organizowała dla nich obozy w Polsce.

“Motywuje mnie to do budzenia się każdego ranka i robienia czegoś, co jest pożyteczne dla narodu ukraińskiego” - pisała w felietonie dla BBC Sport. “Na przykład Ołeksandr Dołgopołow - były trzynasty zawodnik rankingu światowego, który w 2011 roku dotarł do ćwierćfinału Australian Open - walczy na pierwszej linii frontu i opowiada mi, jakiego sprzętu potrzebuje jego jednostka. Pewnego razu szybko potrzebowali samochodu, ponieważ konieczne było przewiezienie ludzi do szpitala. Wykorzystałam więc swoje kontakty i przekazałam własne pieniądze, by im pomóc”.

Była przeciwna udziałowi Rosjan w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a gdy zapytano ją, co powiedziałaby Władimirowi Putinowi, gdyby miała taką możliwość, odparła: - Z terrorystami się nie negocjuje.

Kiedy mecz Iga Świątek - Elina Switolina?

Switolina (14. WTA) grała w półfinałach Wimbledonu (2019, 2023) i US Open (2019), ale w Roland Garros nigdy nie doszła dalej niż do ćwierćfinału. W tym roku w poprzedniej rundzie wyeliminowała ubiegłoroczną finalistkę Roland Garros Jasmine Paolini. Tak jak Iga w meczu z Jeleną Rybakiną, zanotowała efektowny powrót. Przegrała pierwszego seta, a potem obroniła trzy piłki meczowe i ostatecznie zdołała zwyciężyć.