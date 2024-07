Wimbledon. Barbora Krejcikova wraca do światowej czołówki

Półfinał dla Krejcikovej był nagrodą za pokonanie problemów zdrowotnych, które sprawiły, że między początkiem lutego a końcem czerwca wygrała tylko trzy mecze. Odżyła w Londynie, choć na jej drodze stały Weronika Kudermietowa, Katie Volynets, Jessica Bouzas Maneiro, Collins i Jelena Ostapienko. Ta ostatnia do ćwierćfinału straciła tylko 15 gemów, ale z Czeszką przegrała.

Może Krejcikova jest wśród najlepszych tą najbardziej wszechstronną. Jako deblistka wygrywała wszystkie turnieje Wielkiego Szlema, a jako singlistka wszędzie wystąpiła co najmniej w ćwierćfinale. Wygrała Roland Garros w 2021 roku, a później została w Tokio mistrzynią olimpijską w grze podwójnej. Była wiceliderką rankingu WTA, dwa razy — w 2022 i 2023 roku — pokonała Igę Świątek.

Kto i kiedy zagra w kobiecym finale Wimbledonu

Teraz wraca do ścisłej czołówki, czyli tam, gdzie jest jej miejsce od lat. Widzieliśmy to także podczas spotkania z Rybakiną, bo gdy opanowała nerwy, odzyskała kontrolę i w drugim secie przystąpiła do ataku. Wygrała 6:3, choć nerwy były, bo w decydującym gemie popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, a partię zakończyła dopiero przy szóstej piłce setowej.

Obie panie w trzecim secie pilnowały swojego serwisu — aż do siódmego gema, kiedy Krejcikova wykorzystała słabszy moment Rybakiny. To wystarczyło i Wimbledon będzie miał w tym roku zupełnie nową mistrzynię. Finał turnieju singlistek, w którym Czeszka zagra z Włoszką Jasime Paolini, rozpocznie się w sobotę o 14.30. Obie panie już odniosły na londyńskiej trawie życiowy sukces.