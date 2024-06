Emocje znalazły ujście w postaci łez i to żaden wstyd. Roger Federer płakał, jak wygrywał, i czasami płakał też, kiedy przegrywał Tomasz Wiktorowski

Wypłynęło po tym meczu nagranie, na którym zobaczyliśmy, jak Iga płacze w szatni. Byliście źli, że taki materiał pojawił się w przestrzeni publicznej?

Dziś wszystko widać i trzeba się z tym pogodzić, bo nawet teraz, jak siedzimy, gdzieś może być kamera nadająca na żywo. Kiedyś o naszej rozmowie wiedzielibyśmy tylko my i nikt więcej, a teraz może to widzieć cały świat. To trudne. Inne niż to, czego doświadczały gwiazdy tenisa 20 lat temu. Dziś do kwestii promocji czy bycia z kibicami, podchodzi się inaczej. Każdy ma wszędzie dostęp, miejsc prywatnych jest mało. Trzeba się z tym pogodzić i umieć sobie radzić. Czasy są trudniejsze pod kątem prywatności i bycia ze sobą, czyli tego, co sportowiec powinien mieć, ale rozumiemy, że tak jest.

Słusznie widzieliśmy w tym nagraniu objaw olbrzymiej presji, jaka ciąży na Idze właśnie w Paryżu?

No pewnie. Emocje znalazły ujście w postaci łez i to żaden wstyd. Roger Federer płakał, jak wygrywał, i czasami płakał też, kiedy przegrywał. Ci wielcy, którzy przez wiele lat znajdują w sobie motywację do gry na wysokim poziomie oraz zdobywania tych samych tytułów rok po roku, to ludzie mający w sobie ten wewnętrzny „drive”, który zwykle jest podparty emocjami. Bo co bez nich? Pieniądze miałyby być jedyną motywacją? To tak naprawdę skutek uboczny, choć dla nich oczywiście piękny. Wielkich budują jednak emocje, które są związane z tym, co osiągają i czego doświadczają na korcie. Stąd bierze się głód sukcesów.

Sezon na trawie to dla was duża trudność biorąc pod uwagę fakt, że główny cel sezonu to igrzyska, czyli turniej na mączce?

Cele się u nas zmieniają, a ten jest bardzo ważny, najważniejszy w tym okresie, lecz zwróćmy uwagę, że w tenisie musimy pochodzić z pełną świadomością oraz odpowiedzialnością do każdego z turniejów. Planujemy wszystko tak, aby Iga była wypoczęta oraz gotowa w stu procentach: na Roland Garros, na Wimbledon, na igrzyska. Tutaj, w Paryżu mieliśmy pewien kłopot. Mam nadzieję, że dalej będzie łatwiej. To jest bardzo trudny czas, skoro po przejściu na trawę będziemy musieli wrócić na kort ziemny, natomiast tenisista musi do każdego turnieju z pełnym zaangażowaniem. My, jako team, będziemy zaś starali się zaplanować to tak, aby Iga była gotowa przede wszystkim na igrzyska.