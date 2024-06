Roland Garros. Jannik Sinner z myśliwego staje się zającem

Sinnermania we Włoszech trwa w najlepsze

Była włoska mistrzyni, zwyciężczyni US Open z 2015 roku Flavia Penetta zauważa, że to co jej najbardziej imponuje w postawie nowego lidera rankingu, to umiejętność poradzenia sobie z presją medialną. W ojczyźnie jest ona ogromna. Na podobieństwo naszej małyszomanii zapanowała sinneromania.

Nasz Jannik wkracza w inny wymiar. Z myśliwego stał się zającem. Zatem drodzy przeciwnicy: spróbujcie złapać naszego Jannika. "La Gazetta dello Sport"

Jannik nie miał łatwo. Pochodzi z Górnej Adygi, w którym mówi się raczej po niemiecku niż po włosku. Nie był „swój”. Większa sympatią darzono Matteo Berettiniego, finalistę Wimbledonu z 2021 roku, tenisistę o „twarzy rzymskiego kochanka” jak pisały o nim włoskie media.

Sinner bez trudu przebił się jednak do mainstreamu, dzięki wynikom, ale też wizerunkowi grzecznego i pracowitego chłopaka. Zgromadził wokół siebie rzeszę, jeżdżących z nim na turnieje fanów, tzw. Carota Boys, czyli Marchewkowych Chłopców, ubranych w charakterystyczne pomarańczowe stroje nawiązującego do koloru włosów tenisity. Na jego mecze w Turynie podczas Mastersa nie sposób było się dostać, a finał Australian Open oglądało przed telewizorami blisko siedem milionów Włochów. Nic dziwnego, że sponsorzy pchają się do niego drzwiami i oknami. Za partnerów Sinner ma Nike i Head, Gucci, Lavazzę, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Rolex.

Półfinał Roland Garros: Jannik Sinner — Carlos Alcaraz. To były zawsze zacięte pojedynki

Przed nim nowy rozdział kariery. Będzie musiał udowodnić, że jest prawdziwym numerem jeden, najlepiej, tego już się domagają Włosi, wygrać Roland Garros, swój drugi Wielki Szlem w karierze. Nie ma już w Paryżu obrońcy tytułu Novaka Djokovicia, ale w półfinale rywalem dla rudowłosego tenisisty z Górnej Adygi będzie Carlos Alcaraz. Stoczyli ze sobą osiem pojedynków, w większości pięknych i zaciętych, a bilans jest remisowy.

„Nasz Jannik wkracza w inny wymiar. Z myśliwego stał się zającem. Zatem drodzy przeciwnicy: spróbujcie złapać naszego Jannika. Jeśli jest jedna rzecz, którą robi bardzo dobrze, to wytrzymałość na presję w ważnych momentach” – pisze w komentarzu „Gazetta dello Sport” z optymizmem patrząc na przyszłość swojego „primo numero uno”.