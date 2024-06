Dziennik „L’Equipe” podkreślił, że Świątek tym razem nie musiała się martwić, a przebieg 1/8 finału był „wyjątkowy”. „Do ćwierćfinału Świątek może podejść teraz z całkowitym spokojem” – czytamy w komentarzu.

Iga Świątek wyrównuje rachunki z czasów juniorskich

W studiu polskiego Eurosportu Maciej Synówka, były trener zawodniczek WTA, obecnie ceniony ekspert telewizyjny, zastanawiał się, czy przyczyn tak łatwego zwycięstwa Igi Świątek z Rosjanką nie należy szukać w dawnej rywalizacji, jeszcze w czasach juniorskich.

Potapowa należy do tego samego pokolenia zawodniczek co polska tenisistka. Są rówieśniczkami, grały ze sobą w singlu dwukrotnie. Rosjanka pokonała Polkę w różnych rozgrywkach czterokrotnie: dwa razy w 2013 roku w mistrzostwach Europy do lat 12, rok później w nieoficjalnych mistrzostwach świata do lat 14, czyli turnieju Orange Bowl na Florydzie i w 2016 roku w ćwierćfinale juniorskiego Roland Garrosa.

- Uwielbiam sportowców, którzy lubią wyzwania, którzy wychodzą na kort i chcą potwierdzić swoją dominację. To też jest sztuka, grając 60-70 meczów rocznie. Widać nastawienie Igi, żeby pokazać swoją siłę tej konkretnej zawodniczce, czy to ze względu na jej zachowania poza kortem, czy rywalizację, która miała miejsce w okresie juniorskim – analizował Synówka.- Jestem przekonany, że tam jest jakiś podtekst juniorski. Potapowa musiała wtedy czymś Idze podpaść. I Iga zagrała tak w stylu: „Ja tobie pokaże, że tobie dawno odjechałam” – dodał.

Znana jest kolejna rywalka Igi Świątek

W ćwierćfinale rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marketa Vondrousova. Szósta na świecie w rankingu WTA, zwyciężczyni ubiegłorocznego Wimbledonu pokonała Serbkę Olgę Danilović 6:4, 6:2.