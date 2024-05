Czasami, szukając koncentracji wyobrażam sobie, że gramy trening i koncentruję się na poprawie każdego uderzenia. Próbuję też skupiać się na oddechu czy czuciu piłki w dłoni Iga Świątek

Roland Garros. Jak Iga Świątek odnalazła koncentrację

Świątek przyznaje, że prawdopodobnie przed meczem z Osaką nie miała w głowie tak idealnego porządku, jak powinna, choć podczas turniejów zawsze ogranicza korzystanie z telefonu i rozmawia tak naprawdę jedynie z rodzicami oraz członkami swojego teamu. Zdradza też, jakie ma sposoby, aby w trudnych momentach meczu odzyskać bądź wzmocnić koncentrację.

- Czasami wyobrażam sobie, że gramy trening i koncentruję się na poprawie każdego uderzenia. Próbuję też skupiać się na oddechu czy poczuciu piłki w dłoni. Zdarza się, że pośpiewam sobie jakąś piosenkę. Trzeba zawsze wybrać odpowiedni sposób. Czasem jestem jednak na tyle skoncentrowana, że nie doprowadzam do sytuacji, w których muszę to robić - wyjaśnia Świątek.

Roland Garros. Dlaczego Iga Świątek zwróciła się do kibiców

Polka po meczu, udzielając wywiadu na korcie, zwróciła się do paryskich kibiców prosząc, aby wspierali tenisistów między wymianami, a nie kiedy te trwają. - Zagrałam nieudany skrót, a kiedy piłka do mnie leciała, ktoś krzyknął. Wiem, że powinnam być bardziej skoncentrowana, ale to zdarzało się już wcześniej, zwłaszcza przy returnach, dlatego zabrałam głos — mówi Polka.

Słowa Świątek dobierała jednak ostrożnie. - Chciałam jedynie wskazać, że takie sytuacje nie są łatwe, a tutejsze trybuny bywają bardziej entuzjastyczne niż w innych miejscach. Nie wiem, czy to była dobra decyzja i zdaję sobie sprawę, że teraz będę na radarze — przyznaje nasza tenisistka. Liderka światowego rankingu na kort wróci najprawdopodobniej w piątek, żeby rozegrać mecz trzeciej rundy.