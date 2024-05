Echa zwycięstwa Igi Świątek w Rzymie. „Czerwony dywan do Roland Garros”

Jest dublet, czy będzie hat-trick na mączce?

Świątek odniosła 21. zwycięstwo w zawodowej karierze, czwarte - po triumfach w Dausze, Indian Wells i Madrycie - w tym roku. Dostała premię w wysokości 699 960 euro, przekraczając w tym sezonie granicę czterech milionów dolarów w zarobkach.

Jest trzecią tenisistką w historii, która zaliczyła dublet Madryt – Rzym. W 2009 roku dokonała tego Dinara Safina, a 11 lat temu Serena Williams. Rosjanka potem nie dokończyła dzieła i przegrała ze Swietłaną Kuzniecową w finale Roland Garrosa. Amerykanka zakończyła europejski tryptyk na mączce zwycięstwem w Paryżu (pokonała Marię Szarapową).

Roland Garros rozpoczyna się w niedzielę 26 maja. Polka wygrywała tam trzykrotnie (2020, 2022, 2023). Leci do Paryża bronić tytułu. To realna perspektywa. Świątek pokazuje, że na kortach ziemnych gra jak Rafael Nadal za najlepszych czasów. W tym sezonie przegrała tylko jedno spotkanie na mączce i to w warunkach halowych, z Jeleną Rybakiną w Stuttgarcie.

Jak zniesie jednak tak wielkie obciążenie fizyczne? W miesiąc rozegrała 16 spotkań. Pytany o to w studiu Canal+ Sport trener tenisistki Tomasz Wiktorowski powiedział, że wszyscy w sztabie są przygotowani na Paryż mimo wyczerpującej dawki tenisa.

A Świątek? – Jestem numerem 1, więc wszędzie stawia się mnie w roli faworytki, bo to wynika z rankingu, choć rankingi nie mają znaczenia… Ale oczywiście czuje się pewna siebie, czuję, że gram świetny tenis. Nie zmienia to faktu, że zachowuję pokorę i skupiam się na wykonywaniu kroku za krokiem. Turnieje Wielkiego Szlema to coś zupełnie innego. Presja jest zupełnie inna na korcie i poza nim – powiedziała 22-letnia tenisistka.