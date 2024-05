Przeżywał jeszcze pewne trudności w końcówce (dwa break pointy rywala) tej części meczu, ale to on cały czas miał inicjatywę. Dwa razy przełamał serwis Nadala. Miał sześć asów, ale nie tylko dzięki pewnemu własnemu podaniu zyskał przewagę. Gra Polaka była urozmaicona i bardzo szybka. Hiszpan, który dziś jest w trzeciej setce na świecie nie nadążał za dziewiątym w ATP Hurkaczem. Przegrał 1:6.

Nieoczekiwana zmiana miejsc. To Rafael Nadal miał problemy ze zdobywaniem punktów z Hubertem Hurkaczem

W drugim secie — tak jak w końcówce pierwszego — nie było już tak zaciętych gemów jak dwa początkowe. „Rafa” od czasu do czasu popisywał się zagraniami z dawnych czasów, jego top spiny wciąż potrafiły zaskoczyć Polaka, ale było ich mniej niż zwykle i nie przynosiły punktów w najważniejszych momentach.

Nastąpiła więc nieoczekiwana zmiana miejsc. Zazwyczaj to rywale Nadala miewali problemy, by zdobywać z Hiszpanem punkty, a teraz to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych, były lider rankingu, z trudem ciułał punkty z Hurkaczem.

Tenisista z Manacor zaprezentował się tylko trochę lepiej niż w pierwszym secie. Nie znalazł jednak rozwiązań, które pomogłyby mu przejąć inicjatywę. Hurkacz cały czas trzymał mecz pod kontrolą. Grał pewnie i odważnie. Stracił trzy gemy, ani razu nie przegrał swojego serwisu.

To był szczególny i wielki mecz dla najlepszego polskiego tenisisty.