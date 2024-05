Niebywały wyczyn Świątek. Z 1:4 na 6:4 w drugim secie

Czuła, że coś nie gra i w drugim secie jej prognozy się sprawdziły. Raszynianka nerwowo zaczęła drugą część spotkania. Szybko przegrała dwa gemy, potem było już 1:4. Putincewa miała aż cztery szanse, by przełamać Polkę w szóstym gemie na 5:1.

Świątek opanowała ten kryzys. To w jaki sposób wyszła z niego zasługuje na największe uznanie. Grała do końca tak, by mecz zakończyć w dwóch setach, nie tracić zbędnych sił na ważniejsze spotkania i na Roland Garros. – Po prostu wróciła mi koncentracja – mówiła po meczu. Nie przejmowała się też tym co robi Putincewa, która czasami świadomie dążyła do prowokacji, chyba nawet na nią nie patrzyła, tylko grała i to coraz lepiej.

Obroniła te cztery break pointy. Wygrała pięć gemów z rzędu. W 58 minut zakończyła seta wynikiem 6:4. Cały mecz trwał godzinę 47 minut.

Kto będzie kolejną rywalką Igi Świątek?

W swoim pierwszym meczu Świątek pokonała w czwartek Bernardę Perę. Trzecie spotkanie rozegra w poniedziałek, godzina nie jest jeszcze znana, a rywalkę wyłoni pojedynek Angelique Kerber (Niemcy, 331. WTA) – Aliaksandra Sasnowicz (113. WTA).

Magdalena Fręch i Magda Linette odpadły w drugiej rundzie. Linette gra jeszcze w deblu w parze z Chinką Shuai Zhang. Finał pań zostanie rozegrany w sobotę 18 maja. W dwóch pierwszych meczach Świątek pokazała, że bardzo chciałaby w nim wystąpić.