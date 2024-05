To co najbardziej mogło niepokoić, to kontuzja prawej dłoni Polki. Potrzebna była interwencja medyczna. Mimo bólu Linette grała do końca, ale w rozstrzygającym secie Azarenka szybko zyskała przewagę. Prowadziła 5:1 i dopiero wtedy nastąpiła zmiana sytuacji. Poznanianka opierała się jak mogła Białorusince. Ambicja wystarczyła na jeszcze dwa kolejne gemy i obronę sześciu piłek meczowych. Do trzeciej rundy awansowała Azarenka.

Najpierw Iga Świątek, a potem Hubert Hurkacz z Rafaelem Nadalem

Linette odpadła jako druga z grających na Foro Italico Polek. W czwartek Coco Gauff uległa Magdalena Fręch. Obie zawodniczki wykonały swój minimum. Przeszły rundę, przegrały z wyżej notowanymi i dużo bardziej utytułowanymi rywalkami.

Czytaj więcej Tenis To będzie Rafael Nadal. Hubert Hurkacz zagra z legendą Rafael Nadal pokonał w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie Zizou Bergsa. Hiszpan był tarapatach, ale ostatecznie wygrał 4:6, 6:3, 6:4. Hubert Hurkacz rozpocznie więc występ na Foro Italico od meczu z jednym z najwybitniejszych tenisistów w historii.

W trzeciej rundzie została tylko Iga Świątek. Liderka rankingu w sobotę zmierzy się z Julią Putincewą (41. WTA). Mecz odbędzie się oczywiście na Campo Centrale. Początek o godzinie 11:00. Potem – nie wcześniej niż o godzinie 13:00 — na ten sam kort wyjdzie Hubert Hurkacz, by spotkać się z Rafaelem Nadalem.

Jelena Rybakina jest chora. Odrodzenie Sofii Kenin

W rzymskim turnieju nie zagra Jelena Rybakina. Organizatorzy jako oficjalny powód wycofania się Kazaszki podali chorobę. Ponieważ zgłoszenie napłynęło przed pierwszym spotkaniem czwartej tenisistki na świecie miała ją zastąpić Oceane Dodin. Francuzka była nieprzygotowana i zrezygnowała z gry.

Rybakina ma za sobą intensywny czas sezonu. Wygrała turniej w Stuttgarcie, gdzie w półfinale pokonała Igę Świątek, w Madrycie odpadła w półfinale po długim i wyczerpującym meczu z Aryną Sabalenką. W Rzymie broniła tytułu. W rankingu straci więc 1000 punktów i zwiększy się jej dystans do trzeciej Coco Gauff.