Rafael Nadal w 1/8 finału ATP Madryt. Niezniszczalny Hiszpan znowu może marzyć

Jego występami trzeba się cieszyć, bo sam niedawno na pytanie, w ilu imprezach weźmie jeszcze udział przed emeryturą odpowiedział: „Nie będzie ich wiele”. Korzystają więc także najwięksi, skoro mecz Nadala z De Minaurem z trybun śledzili król Filip VI, Zinedine Zidane oraz Vinicius Junior, a podczas spotkania z Cachinem kamery wychwyciły wśród kibiców Raula Gonzaleza.

- Granie przez całe dwie godziny to dla mnie coś niesamowitego — mówił Hiszpan po zwycięstwie nad De Minaurem pokazując, jak cieszyć się z mniejszych rzeczy. - Tu nie chodzi jedynie o wygrywanie czy przegrywanie, ale o to, żeby móc walczyć - podkreśla Nadal. - Jeśli nie mogę wyjść na kort i marzyć, to taka gra nie ma sensu. Lepiej w takiej sytuacji zostać z pięknymi wspomnieniami.