Czytaj więcej Tenis Iga Świątek znów przegrywa z Jeleną Rybakiną. Nie będzie kolejnego porsche Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju Porsche Tennis Grand Prix i nie obroni tytułu w Stuttgarcie. Sposób na Polkę znalazła - po raz czwarty w ostatnich dwóch sezonach - Jelena Rybakina. Kazaszka wygrała 6:3, 4:6, 6:3 po blisko trzygodzinnym pojednku.

Ale potem nastąpiło odrodzenie Magdy Linette. Zmiana była oszałamiająca i zadziwiająca. Poznanianka całkowicie przejęła kontrolę w meczu. Dwukrotnie przełamała serwis zaskoczonej Stephens i wyszła na prowadzenie 4:1. Do końca utrzymała przewagę i straciła jeszcze tylko jednego gema.

Trzeci set rozstrzygnęły dwa zacięte gemy – trzeci i czwarty. Była walka, szala przechylała się to w jedną to w drugą stronę, ostatecznie górą byłą Amerykanka. Prowadziła 3:1 i poszła za ciosem. Miała trochę kłopotów, nie potrafiła zakończyć tego meczu w tym samym rytmie w jakim go zaczęła, straciła jeszcze jednego gema, była tego dnia za mocna dla Polki.

Magda Linette wyprzedzi w rankingu Magdalenę Fręch. Wielka szansa na igrzyska

Stephens odniosła ósmy triumf w karierze, pierwszy od dwóch lat po zwycięstwie w Gudalajarze. Linette przegrała piąty raz w finale WTA. Najważniejsze dla niej, że wraca do Top 50 WTA, na 48. miejsce. Mija przy tym w światowym rankingu Magdalenę Fręch (51. WTA).

Poznanianka znacznie zwiększyła swoje szanse na występ na igrzyskach w Paryżu. W olimpijskich notowaniach jest 45. Dziś ta pozycja dałaby kwalifikację, ale ranking zamyka się 10 czerwca, dzień po finale w Roland Garros. Może jeszcze dojść w nim do znaczących zmian.