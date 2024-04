Od 1974 roku nie opuściłem żadnej edycji dwóch turniejów – Roland Garros i Monte Carlo. Nie uczestniczyłem tylko w edycjach podczas pandemii. Wtedy rozgrywane były bez publiczności. Kiedyś tam grałem, teraz oglądam te turnieje jako kibic i żyję w rytmie kibica. Wychodzę z domu o 10 rano, wracam późnym wieczorem. Jako zawodnik był trening, przerwa i mecz. Kibic dużo więcej czasu poświęca tenisowi. W Monte Carlo na korty nigdy nie jeżdżę samochodem, spaceruję tam i chłonę atmosferę tego miejsca.

W 1976 roku w Monte Carlo jedyny raz w karierze pokonał pan Bjoerna Borga. Potem był, niestety przegrany, finał z Guillermo Villasem.

W książce, którą wydam w maju „Wojtek. Gem, set, życie” wspominam o tym, że pokonanie Borga w Monte Carlo było jednym z moich największych sukcesów. Bjoern przez całą karierę przegrał w tym miejscu niewiele meczów. Odniosłem z nim zwycięstwo w ćwierćfinale. Nie było tak, że przyleciał ze Stanów Zjednoczonych i zagrał prosto z samolotu. Nie wiem jakim cudem mi się to udało, ale zrobiłem to, grając skrótami, często atakując. Za równe cenne uważam zwycięstwa z Jimmy Connorsem w Filadelfii i z Johnem McEnroe w Kolonii. Connors był wtedy światową jedynką. Natomiast w Monte Carlo w finale z Villasem nie miałem żadnych szans. Padał lekki deszczyk, mżyło i te warunki pozbawiły mnie możliwości ataku, a Guillerme był trochę Rafaelem Nadalem ówczesnych czasów. Bardzo trudno było pokonać Argentyńczyka na korcie ziemnym. Ale to był finał turnieju, który odpowiadał rangą dzisiejszemu ATP Masters 1000. Występ Polaka na tym poziomie był wówczas wielkim wydarzeniem.

Hubert Hurkacz ma szansę, aby powtórzyć pana osiągnięcie sprzed 48 lat?

Dobrze, że rozgrywa turniej w Estoril. Ogra się na mączce i bardzo dobrze się przygotuje do Monte Carlo (rozmowa była przeprowadzona przed finałem w Estoril – przyp. red.). Od lat panuje opinia, że Hubert nie radzi sobie na tej nawierzchni. Ale on przecież wychował się na kortach ziemnych. Fenomenalnie się ślizga, jest regularny, jedną jego małą wadą jest to, że gra płasko z obu stron. Zagranie płaskie z backhandu można zaakceptować, ale to, że nie używa top spinu z forhendu stawia go w trudniejszej pozycji wobec tych, którzy grają z rotacją. Wtedy piłka przelatuje wyżej nad siatką i na kortach ziemnych jest to skuteczniejsze zagranie. Proszę jednak pamiętać o tym, że organizatorzy cały czas pracują nad tym, żeby przyśpieszyć korty ziemne. Nie chcą mieć nudnych wymian. Rakiety są szybsze, a piłki lżejsze. Tenis stał się bardziej fizyczny, więc punkty zdobywa szybciej na korcie ziemnym niż za moich czasów. Wtedy to była męczarnia, a rozgrywanie punktów trwało po kilka minut. Już od dawna uważam, że nie ma żadnego powodu, by Hubert nie osiągał sukcesów na kortach ziemnych. Dwa lata temu był o krok od półfinału w Monte Carlo. Przegrał o włos z Grigorem Dimitrowem. To był znakomity mecz. Miał jeszcze kilka takich dobrych pojedynków na mączce, nawet jeśli je przegrywał. Teraz udanie rozpoczął sezon na mączce w Estoril.

Rewelacją tego sezonu jest Jannik Sinner. Awansował na drugie miejsce w rankingu ATP, wygrał Australian Open, poniósł tylko jedną porażkę w 23 meczach, z Carlosem Alcarazem w Indian Wells. Czego można się spodziewać po Włochu w Monte Carlo? Wygra czwarty turniej w 2024 roku?