Tenis w Indian Wells. W nocy z piątku na sobotę grę zaczyna Iga Świątek

Hurkacz, jedyny Polak w drabince singlowej, zagrał już pierwszy mecz deblowy – na oba turnieje w USA połączył siły z Tallonem Griekspoorem. Para polsko-holenderska trafiła jednak w pierwszej rundzie na wybitnych specjalistów od tej roboty, Ivana Dodiga i Austina Krajicka (debel nr 2 w turnieju) i przegrała 10-7 w rozstrzygającym tie-breaku. W deblowej drabince jest też mistrz Australian Open w mikście Jan Zieliński, razem ze stałym partnerem Hugo Nysem – w pierwszej rundzie zagrają z Włochami Simone Bolellim i Andreą Vavassorim.

Wśród wiadomości dnia dość interesującą przekazali organizatorzy drugiego turnieju „Sunshine Double” – w Miami. Postanowili dać dziką kartę do turnieju głównego byłej liderce rankingu WTA, Simonie Halep, której Trybunał Arbitrażowy właśnie skrócił karę dyskwalifikacji dopingowej z 48 do 9 miesięcy. Rumunka nie grała w turnieju zawodowym od US Open 2022. Wróci zatem 17 marca na Florydzie, i jak stwierdziła w mediach społecznościowych, „jest za to niezmiernie wdzięczna”.