Turniej ATP w Rotterdamie. Hubert Hurkacz zaserwował pierwsze zwycięstwo

Czytaj więcej Tenis Tenis w Marsylii. Hubert Hurkacz nie zagra w finale Obrony tytułu przez polskiego tenisistę nie będzie – Hurkacz przegrał w półfinale turnieju ATP 250 Open 13 Provence z Ugo Humbertem 4:6, 4:6 i może już kierować się na kolejne zawody – w Rotterdamie

Mecz wciąż był bardzo wyrównany, zanosiło się na ten drugi tie-break, chociaż obaj musieli się bronić przed wcześniejszą porażką. Hurkacz miał kolejne piłki meczowe, ale jego rywal też doczekał takiej szansy, wreszcie rewelacyjny return polskiego tenisisty plus serwis w drugiej dogrywce zakończyły tę niełatwą dla obu rywalizację.

Nie była może długa, 2 godziny i 18 minut to nie jest wiele jak na trzy sety i dwa tie-breaki rozstrzygnięte 11-9, ale emocji było tyle, że publiczność dotrwała w komplecie niemal do północy, by poznać zwycięzcę. Lehecka pokonany, drugi rywal będzie też trudny, innych w takich turniejach nie ma. W dodatku to najlepszy obecnie tenisista holenderski Tallon Griekspoor, z którym Hubi ma już pewne porachunki: w 2023 roku na trawie w Halle wygrał Holender, na kortach ziemnych w Roland Garros i twardych w Bazylei – Polak.

Popularny turniej, którego dyrektorem jest nieprzerwanie od 2004 roku były świetny tenisista Richard Krajicek, w środę wyłoni pozostałych uczestników II rundy – zagrają zatem ubiegłoroczny finalista (przegrał wtedy z Daniiłem Miedwiediewem) Jannik Sinner – dziś największa gwiazda imprezy, a także inni rozstawieni: Holger Rune, Grigor Dimitrow i Ugo Humbert. Odbędą się także mecze II rundy, wśród nich zaplanowano spotkanie dwóch byłych zwycięzców, Andrieja Rublowa (2021) i Feliksa Auger-Aliassime’a (2022). Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor pojawią się w hali Rotterdam Ahoy w czwartek.