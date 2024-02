7:6 (7-1), 6:4 – ten wynik dał sukces reprezentacji Polski, także trochę punktów do poprawy wciąż zaniżonego rankingu drużynowego (przed meczem w Taszkiencie: Polska – 51, Uzbekistan – 36) oraz, co najważniejsze, pewność gry we wrześniu o awans do kwalifikacji dających prawo ubiegania się o start w grupowej Finałów Pucharu Davisa. Ostatni mecz w Humo Arena, już raczej na pokaz, zagrali dla publiczności Maksym Szin i Kamil Majchrzak. Polak wygrał łatwo 6:1, 6:1.

Pochwały można rozdawać Hubertowi Hurkaczowi, który miał największy wkład w zwycięstwo, ale też pozostałym, Maksowi Kaśnikowskiemu, który potwierdził talent i Janowi Zielińskiemu, który potwierdził profesjonalizm. O Pucharze Davisa reprezentacja zapomina do jesieni.