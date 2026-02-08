Reklama

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Bez medalu dla Polski w snowboardzie, zadecydował jeden błąd

Aleksandra Król-Walas była wymieniana w gronie kandydatek do olimpijskiego medalu. Niestety swoje występy zakończyła na ćwierćfinale. Oskar Kwiatkowski odpadł w eliminacjach.

Publikacja: 08.02.2026 19:53

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Łukasz Majchrzyk

To mogła być piękna niedziela dla polskiej snowboardzistki, która wprost mówiła, że marzy o olimpijskim medalu. Po mistrzostwach świata w Bakuriani w 2023 r., gdzie zdobyła brąz, zrobiła przerwę macierzyńską. Czasu miała niewiele, bo od razu zapowiedziała, że chce walczyć o udział w czwartych igrzyskach olimpijskich.

Plan macierzyński udało się zrealizować i nawet bardzo szybko wrócić do ścigania. Polka już pod koniec 2024 r. zajmowała czołowe lokaty w zawodach Pucharu Świata, w tym sezonie też potwierdzała dobrą dyspozycję i przed startem w Livigno można było mieć nadzieję, że swoje marzenia spełni.

Przez eliminacje przebrnęła bez problemu. W 1/8 finału wygrała z Kanadyjką Aurelie Moisan, ale w ćwierćfinale nie sprostała reprezentantce gospodarzy Lucii Dalmasso. O porażce Król-Walas zadecydował błąd na ostatnich bramkach. 

Polka została sklasyfikowana na siódmej pozycji, a na 27. miejscu Maria Bukowska-Chyc. Co ciekawe, udział w olimpijskiej rywalizacji w ćwierćfinale zakończyły inne faworytki: Czeszka Ester Ledecka i Japonka Tsubaki Miki.

Ledecka chciała podczas tych igrzysk napisać historię i zdobyć medale w dwóch różnych dyscyplinach. W 2025 r. sięgnęła po złoto mistrzostw świata w snowboardowym gigancie równoległym i po brąz w zjeździe na mistrzostwach narciarzy alpejskich. Ostatecznie musiała wybrać. Postawiła na snowboard i jednak wróci bez medalu. Złoto wywalczyła jej rodaczka Zuzana Maderova, która w finale pokonała Austriaczkę Sabine Payer.

Wśród mężczyzn triumfował Benjamin Karl i jego sukces przejdzie do historii, bo Austriak zrobił to, mając 40 lat. Po ukończeniu finału cieszył się bardzo efektownie, zrzucając kombinezon oraz koszulkę i prezentując kibicom swoją muskulaturę.

Niestety powodów do radości nie dostarczył Oskar Kwiatkowski. Mistrz świata z 2023 r. zakończył swój udział już na etapie eliminacji. Pierwszy przejazd był całkiem niezły, ale w drugim, jak sam opowiadał, postanowił zaryzykować i to się nie opłaciło. 

Polak nie szukał wymówek i chwalił na mecie przygotowaną przez organizatorów trasę. Ostatecznie zajął 28. miejsce, a niewiele lepszy był Michał Nowaczyk, który skończył na 23. pozycji.

