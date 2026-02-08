Wcześniej, w rywalizacji do ćwierćfinału snowboardowego slalomu giganta równoległego zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech wyprzedziła Kanadyjkę Aurelie Moisan o 0,36 s, zaś w kwalifikacjach zajęła piątą lokatę, awansując do czołowej szesnastki slalomu równoległego w trakcie igrzysk olimpijskich. Król-Walas, uzyskała wynik 1.33,18.

Maria Bukowska-Chyc zajęła 27. miejsce w stawce 32 zawodniczek – 1.39,17 i odpadła w rywalizacji.

Na stoku w Livigno najszybsza była Czeszka Ester Ledecka z najlepszymi rezultatami w obu przejazdach, uzyskując łączny czas 1.30,79. Wyprzedziła swoją rodaczkę Zuzanę Maderovą - 1.31,48 oraz Japonkę Tsubaki Miki - 1.32,87.