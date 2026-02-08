Aktualizacja: 08.02.2026 11:46 Publikacja: 08.02.2026 11:11
Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Mediolan i Cortina d’Ampezzo 2026. Polak Oskar Kwiatkowski w kwalifikacjach slalomu giganta równoległego snowboardzistów
Polacy nie uzyskali awansu do 1/8 finału.
W pierwszym przejeździe lepiej z Polaków wypadł Kwiatkowski, plasując się w środku stawki. Mistrz świata z 2023 roku popełnił jednak w drugiej próbie kilka błędów i uzyskał łączny czas 1.28,70. Nowaczyk był szybszy od niego o 0,62 s.
Kwalifikacje wygrał reprezentant gospodarzy Roland Fischnaller - z czasem 1.25,13, wyprzedzając swojego rodaka Aarona Marcha - 1.26,08 oraz Austriaka Benjamina Karla - 1.26,49.
Wyścigi 1/8 finału mają się rozpocząć o godz. 13.24. W rywalizacji kobiet na tym etapie wystąpi Alekasandra Król-Walas.
