Polacy nie uzyskali awansu do 1/8 finału.

W pierwszym przejeździe lepiej z Polaków wypadł Kwiatkowski, plasując się w środku stawki. Mistrz świata z 2023 roku popełnił jednak w drugiej próbie kilka błędów i uzyskał łączny czas 1.28,70. Nowaczyk był szybszy od niego o 0,62 s.

Kwalifikacje wygrał reprezentant gospodarzy Roland Fischnaller - z czasem 1.25,13, wyprzedzając swojego rodaka Aarona Marcha - 1.26,08 oraz Austriaka Benjamina Karla - 1.26,49.

Wyścigi 1/8 finału mają się rozpocząć o godz. 13.24. W rywalizacji kobiet na tym etapie wystąpi Alekasandra Król-Walas.