Program tegorocznych igrzysk nie wzbudzał wielkich dyskusji. Wątpliwości niektórych budził breakdance, ale jego w Los Angeles już nie będzie. Zmian w planach jest więcej. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wciąż eksperymentuje i próbuje kokietować młodzież, dając jednocześnie szansę sportom popularnym w kraju organizatora.

Kolejne igrzyska potrwają od 14 do 30 lipca 2028 roku. To pierwsza istotna zmiana. Inauguracja odbędzie się tydzień wcześniejsza niż w Tokio i Paryżu, co oznacza kilka perturbacji.

Igrzyska w Los Angeles. Kolizja terminów z Wimbledonem i Euro 2028

Nie wiadomo, co z tenisem. Finały singla Wimbledonu odbywają się zawsze w drugi weekend lipca, co oznacza kolizję z igrzyskami. Podobnie może być z piłkarskim Euro 2028.

Rewolucyjna zmiana w terminarzu igrzysk dotknie dwóch najważniejszych sportów – lekkiej atletyki i pływania. Zazwyczaj pierwszy tydzień należał do pływaków, a drugi — dla królowej sportu. W Kalifornii będzie odwrotnie.