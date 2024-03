Czytaj więcej Sport Witold Bańka: Igrzyska olimpijskie? W Paryżu nie będzie zbyt wielu Rosjan – Jesteśmy coraz silniejsi i to może wzbudzać niepokój wśród tych, którzy oszukują, bo rozwój naszej sfery śledczej jest prawdziwym game changerem – mówi „Rz” Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Bańka - odpowiadając na pytanie rzekomego przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej o to, jakie kolejne kroki powinna wykonać w tej sprawie Afryka i co robić lepiej - zachęca również do rozmów z innymi kontynentalnymi liderami celem przekonania ich do rezygnacji z udziału w Światowych Igrzyskach Przyjaźni. - Razem możemy zrobić różnicę - przekonuje szef WADA.

Dlaczego Rosjanie oszukali szefa WADA Witolda Bańkę

Celem Vovana i Lexusa mogło być wydobycie z Bańki nowych informacji, które posłużyłyby tamtejszej propagandzie do dyskredytowania Polaka, którego oskarżano już niejednokrotnie o rusofobię, proamerykańskie sympatie oraz — to akurat słowa szefa rosyjskiego wywiadu Siergieja Naryszkina — nazywano „psem stróżującym”. Pranksterzy nie zdobyli jednak żadnych nowych informacji.

- Prezydent Witold Bańka do każdej bilateralnej rozmowy podchodzi z należytą ostrożnością i starannością przekazując informacje, które są oficjalnym stanowiskiem. Tak było również w tym przypadku - informuje „Rz” menadżer ds. komunikacji WADA Anna Ulman. - Podczas rozmowy były poruszane kwestie, do których wielokrotnie wcześniej i w sposób oficjalny się odnosił.

Czym są i kiedy odbędą się Światowe Igrzyska Przyjaźni

Światowe Igrzyska Przyjaźni obędą się we wrześniu w Moskwie oraz Jekaterynburgu i mogą kosztować nawet 85 mln dolarów. Nazwa przypomina cykl zawodów, które - pod hasłem „sportu, przyjaźni i pokoju” - Rosjanie przeprowadzili 40 lat temu w ramach bojkotu igrzysk w Los Angeles na terenie dziewięciu państw bloku wschodniego, wśród których była także Polska.