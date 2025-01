Puchar Świata w Zakopanem. Dawnych wspomnień czar

Dyrektor FIS Walter Hofer ze względów bezpieczeństwa wziął w karby tę wolną amerykankę. Pojemność trybun skoczni im. Stanisława Marusarza została ograniczona do 20 tysięcy widzów. Nie zmieniło to wyjątkowej atmosfery zakopiańskich zawodów.

Weekendowe konkursy obejrzało w dwa dni około 22 tys. kibiców. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, uznał ten wynik za zadowalający

To tutaj Sven Hannawald, największy rywal Małysza, znienawidzony za to przez polskich kibiców, ukłonił się im po zawodach za aplauz, jaki zgotowali mu po zwycięstwie w 2003 roku. Rok wcześniej obrzucali go śnieżkami, wygwizdali. Zrehabilitowali się tak, że jeszcze dziś, udzielając wywiadów, były niemiecki skoczek ma łzy w oczach. To tutaj, prowadząc Norwegów, trener Mika Kojonkoski zakładał rękawicę – tę, którą daje znać swoim zawodnikom do wykonania skoków, z napisem „I Love Zakopane”.

Większość skoczków z całego świata mówiła o wyjątkowości Pucharu Świata pod Tatrami, mimo że nam trochę doskwierał ten hałas i niesforny tłum. Innym to się podobało. Martin Schmitt, kolejny z wielkich rywali Małysza sprzed lat, porównał atmosferę panującą pod Wielką Krokwią do piłkarskich derbów.

Kibice nie zawiedli

Po odejściu Małysza wydawało się, że zejdziemy na ziemię. Szybko pojawiło się jednak kolejne pokolenie mistrzów z liderem – Kamilem Stochem. Skoczek z Zębu wygrał Puchar Świata w Zakopanem pięciokrotnie. Jest wraz z Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem rekordzistą. Polacy mieli pretekst, by przyjeżdżać tłumnie do Zakopanego nie tylko na sylwestra.

Stoch ma dziś 37 lat. Wciąż ma miejsce w kadrze Polski. W poprzednim sezonie najwyżej w zawodach PŚ był 11., w tym roku 14. Czasami nie jest w stanie zakwalifikować się do serii finałowej. Piotr Żyła coraz częściej nie dostaje powołań (nie było go w Zakopanem), Dawid Kubacki skacze w kratkę. Nadziei upatruje się w Pawle Wąsku, który latem wygrał cykl letniego Grand Prix, a zimą stał się numerem jeden polskiej reprezentacji.