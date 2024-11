Zagrają na dwa fortepiany. Rusza nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich

Tym celem jest poprawa wyników u Stocha i zmiana pokoleniowa polskiej kadry. O nowej generacji tylko słyszymy, bo wciąż polskie skoki opierają się na 37-letnim Stochu, jego rówieśniku Żyle oraz trzy lata młodszym Kubackim. To tercet, który nie zamierza schodzić ze sceny, mając w perspektywie starty co najmniej do igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Nadzieje budzi postawa Pawła Wąska. 25-letni zawodnik z Cieszyna wygrał Letnią Grand Prix. Trzeba jednak pamiętać, że nie startowali w zawodach na igelicie najlepsi skoczkowie, a wymagania są zupełnie inne, lecz mentalnie taki sukces z pewnością daje temu wciąż niedoświadczonemu zawodnikowi duży komfort przed zimą.

On reprezentuje pokolenie średnie. Nadzieję dają także nastolatkowie Wiktor Szozda czy Klemens Joniak, który w październiku wywalczył tytuł mistrza Polski.

Czas na dalekie loty

Generalnie z młodzieżą jest jednak problem. Nowi wcale nie garną się do skoków mimo ogromnej, choć powoli słabnącej, popularności tego sportu w Polsce. To tendencja światowa. Może odpowiedź należy znaleźć w nieczułej na postęp FIS, która chętnie zmienia regulamin – w tym sezonie będzie to ograniczenie liczby kombinezonów i obowiązek ich znakowania – ale pozostaje głucha na to, czego młodzi oczekują od skoków.

Ryoyu Kobayashi w marcu nieoficjalnie pobił rekord świata. Na specjalnie przygotowanej przez Red Bulla skoczni na wzgórzu Hlidarfjall Akureyri (1115 m n.p.m.) na Islandii poleciał na 291. metr. Ustał, ale był zawiedziony, bo wraz ze sponsorem liczyli na więcej. Przygotowania do tego wydarzenia trwały dwa lata. Tylko na YouTube ten skok ma dziś 10 mln wyświetleń.