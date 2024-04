Jak przyznał sam otrzymał podobną propozycję. Złożyli mu ją również Austriacy z Red Bulla. Ale był u schyłku kariery. – Głowa była gdzie indziej, więc podziękowałem – powiedział Małysz.

Mamucie skocznie do modernizacji

Pytanie, czy ten wyczyn kwalifikować w kategoriach sportu wyczynowego, czy sportu ekstremalnego? I co dalej, czy patrząc na zainteresowanie jakie wywołał skok Kobayashiego, wkrótce FIS nie będzie musiało zadbać o to, by umożliwić bicie takich rekordów podczas zawodu Pucharu Świata? – Skoki narciarskie w swoim DNA są sportem ekstremalnym – mówi Małysz. – Myślę, że Puchar Świata też może pójść tą drogą, przystosowując mamucie skocznie w bezpieczny sposób do jeszcze dłuższych lotów – dodaje.

Rozpocznie się nowa era w historii skoków narciarskich?

Na islandzkie rekordy Japończyka FIS zareagował szybko i zdecydowanie. „Na Islandii włożono ogromny wysiłek w związku z lotem Kobayashiego, prowizoryczna skocznia narciarska została hermetycznie zamknięta podczas widowiska i ma zostać natychmiast rozebrana. Zawody w lotach narciarskich muszą odbywać się w oparciu o certyfikowany przez FIS system pomiaru odległości i na skoczni mamuciej homologowanej przez FIS, aby być porównywalnymi z innymi lotami i kandydować do oficjalnego rekordu w długości lotu" – można wyczytać w komunikacie światowej federacji.

"Skoki Kobayashiego na Islandii nie odbyły się w warunkach zawodów i zgodnie z przepisami FIS. Prezentują niezwykłe osiągnięcia sportowca w bardzo szczególnych warunkach, ale nie można ich porównywać z Pucharem Świata w lotach narciarskich, ponieważ zarówno data rozpoczęcia, jak i cały projekt były dostosowane do konkretnego sportowca, a zatem ostatecznie do jednego skoku" – komentuje w swoim oświadczeniu FIS.

Rekord nie zostanie więc zatwierdzony, ale będzie istniał w świadomości kibiców, skoczków, sponsorów. Zwiastuje to nowe czasy w skokach narciarskich i pewnie dopiero rozpoczyna pogoń za rekordami.