Stefan Kraft wygrał Raw Air 2024 i zdobył Puchar Świata

Raw Air 2024: Aleksander Zniszczoł na dziewiątym miejscu i z rekordem życiowym

Ponieważ to był konkurs eliminacyjny (po pierwszej serii odpadało dziesięciu, po drugiej kolejna dziesiątka), to z Polaków szybko został w akcji jedynie Zniszczoł. Poleciał w pierwszej próbie daleko, aż zapierało dech – 243 m, lądowanie lekko ratunkowe, ale był rekord życiowy polskiego skoczka, była radość latania i awans do drugiej serii z piątego miejsca. Pozostali polecieli bez ikry, z tym, że Kamil Stoch spadł na bulę nie w wyniku braku ambicji, tylko podjął za duże ryzyko, i ono się nie opłaciło.

Po drugiej serii Huber umocnił prowadzenie w konkursie (240,5 m), drugi w zawodach Kraft (240) umocnił prowadzenie w turnieju. Domen Prevc z Timim Zajcem bili się o trzecie miejsce, jedyny Polak spadł na szóste, ale nadal prezentował umiejętności lotnicze na świetnym poziomie.

Na odnowionej dużej skoczni Granasen w Trondheim kolejny konkurs wygrał lider PŚ Stefan Kraft wsparty na podium przez Daniela Tsochfeniga i Jana Hoerla. Austriackie przewagi były wielkie, polska tęsknota za sukcesem pozostaje niespełniona

Finał był pokazem jeszcze kilku lotów, m. in. Petera Prevca (243,5 m), ale ten wysiłek dał kończącemu wkrótce karierę słoweńskiemu mistrzowi czwarte miejsce. Zajc był trzeci, Austriacy nie oddali prowadzenia, w kolejności Huber- Kraft do końca. Zdobywca PŚ wziął kryształowy czarny talerz, 40 tys. euro premii oraz ma pewność, że wielka Kryształowa Kula też mu się należy. Aleksander Zniszczoł ostatecznie był siódmy w konkursie i dziewiąty w Raw Air. Na tle mizerii pozostałych świecił bardzo jasno.

Ciąg dalszy, czyli wielki finał Pucharu Świata nastąpi w kolejny weekend na Letalnicy w Planicy. Program jest niezmienny: w piątek 22 marca (od 15.) konkurs indywidualny, w sobotę 23 maraca (9.30) ostatni konkurs drużynowy), w niedzielę 24 marca (9.30) indywidualny konkurs zamknięcia zimy ze skokami dla najlepszej trzydziestki w klasyfikacji generalnej.