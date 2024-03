Raw Air 2024. W Oslo jak zawsze: skaczą wszyscy, wygrywa Stefan Kraft

Chiny: Pasażer wrzucił garść monet do silnika Airbusa. Miały przynieść szczęście

Airbus 320 należący do chińskiej linii China Southern Airlines miał wystartować w rejsie z Sania do Pekinu o 10 rano czasu miejscowego. Ostatecznie udało się to ponad cztery godziny później. Opóźnienie spowodował przesądny pasażer.