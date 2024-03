PŚ w Lahti. Skoki drużynowe wygrała Norwegia, Polska czwarta

Podsumowanie indywidualnych not dało ponownie powód do zadowolenia kibicom Olka Zniszczoła – Polak miał trzeci rezultat, tylko za Hoerlem i Lindvikiem. Może to powód, by, wbrew dotychczasowym skromnym osiągnięciom polskich skoczków, wierzyć w polskie podium tej zimy. Niedzielny konkurs indywidualny kończący zawody PŚ w Lahti rozpocznie się o 16.

> Lahti Puchar Świata w skokach narciarskich Konkurs drużynowy: 1. Norwegia 935,2 pkt. (J. A. Forfang 135,5 i 125 m; H. E. Granerud 129 i 121; K. Eriksen Sundal 121,5 i 133,5; M. Lindvik 130,5 i 122); 2. Austria 909,5 (D. Tschofenig 120 i 126; S. Embacher 126,5 i 120,5; J. Hoerl 131 i 134; S. Kraft 122 i 122,5); 3. Niemcy 883,2 (P. Paschke 127 i 124, S. Leyhe 122 i 122; P. Raimund 121,5 i 120,5; A. Wellinger 122 i 127); 4. Polska 845,6 (P. Żyła 126,5 i 000; M. Kot 111,5 i 000; K. Stoch 123,5 i 124; A. Zniszczoł 127,5 i 130); 5. Japonia 824,7; 6. Finlandia 816,4; 7. Słowenia 789,0; 8. USA 738,1; 9. Szwajcaria 364,0; 10. Kazachstan 254,0.



Puchar Narodów: 1. Austria 5727 pkt; 2. Niemcy 4282; 3. Słowenia 3571; 4. Norwegia 3056; 5. Japonia 2519; 6. Polska 1488; 7. Szwajcaria 745; 8. Finlandia 483; 9. Włochy 442; 10. USA 300.