- Sytuacja jest dla nas bardzo zła. Trzeba to powiedzieć otwarcie i wziąć na klatę. Musimy jednak grać do końca, bo kibice nadal w nas wierzą - przyznał po porażce 0:3 z Zawierciem Bartosz Bednorz, przyjmujący kędzierzyńskiego klubu. W jego słowach nie było jednak przekonania.

Bartosz Kurek wraca do Kędzierzyna-Koźla. Kiedy ostatnio grał w Polsce?

Wielu fanów ZAKSY pogodziło się już z tym, że po raz pierwszy w historii ich siatkarze nie zagrają w fazie play-off. Trzeba myśleć już o kolejnym sezonie, a coraz więcej znaków wskazuje na to, że w rozgrywkach 2024/2025 barw klubu znad Odry bronić będzie Bartosz Kurek.

Kapitan reprezentacji Polski poinformował niedawno o rozstaniu z japońskim Wolf Dogs Nagoja, z którym osiągnął masę sukcesów. O tym, że atakujący reprezentacji Polski trafi do Kędzierzyna-Koźla spekulowano już w lutym, a później w marcu. Sam zainteresowany, zapytany o taką ewentualność, niczego nie przesądzał, ale też zdecydowanie nie zaprzeczył.

Jeżeli wszelkie spekulacje się potwierdzą, to zakontraktowanie Kurka na pewno osłodzi kibicom ZAKSY bardzo nieudany sezon. Dla niego samego będzie powrotem do Plus Ligi po pięciu, a do ZAKSY po aż 16 latach przerwy.

Ostatnim klubem tego zawodnika w Polsce było Onico (dziś Projekt) Warszawa, a występował w nim w drugiej części sezonu 2018/2019. Kędzierzyn-Koźle to z kolei szczególne miejsce w jego karierze. W barwach Mostostalu-Azoty, w 2005 roku, w wieku 17 lat, zaczynał poważną przygodę z siatkówką. Trafił do tego klubu z rodzinnej Nysy.